مرام علي: المصريون قريبون من القلب ويشبهون السوريين في أسلوب الحياة

أكدت الفنانة السورية مرام علي، ارتباطها الكبير بمصر وشعبها، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالغربة خلال وجودها في القاهرة، لما تتميز به العلاقات الإنسانية والتقارب الثقافي بين الشعبين المصري والسوري.

وقالت مرام علي، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC، إن أي شخص يأتي إلى مصر يصعب عليه مغادرتها، مؤكدة أن المصريين قريبون من القلب ويشبهون السوريين في أسلوب الحياة والعادات اليومية.

وأضافت الفنانة السورية مرام علي، أنها لا تشعر بوجود أي حواجز بينها وبين المصريين، وهو ما جعلها تتأقلم سريعًا مع الحياة في مصر.

وأوضحت الفنانة السورية أنها تعيش حياة طبيعية في مصر وتقوم بنفسها بشراء احتياجات منزلها، لافتة إلى أن آخر زيارة لها لمصر كانت عام 2019.

وأشارت إلى أنها لمست تطورًا كبيرًا في العديد من المجالات منذ ذلك الوقت، معربة عن تفاؤلها بمستقبل مصر، ومؤكدة أنها تتوقع وصولها إلى مستويات عالمية خلال السنوات المقبلة.

وكشفت مرام علي عن إعجابها الكبير برموز الفن المصري في زمن الفن الجميل، مؤكدة أن الفنانة سعاد حسني تعد من أكثر النجمات اللاتي تحبهن، سواء من حيث الأداء أو الحضور الفني.

وأضافت أن كثيرين يشبهونها بالفنانة الراحلة سعاد حسني، وهو ما تعتبره مصدر سعادة لها، كما أعربت عن إعجابها بأعمال الفنانين عادل إمام ونور الشريف.

وأشارت مرام علي إلى أن والدتها كانت حريصة على مشاهدة الأفلام المصرية، وهو ما جعلها ترتبط بالفن المصري منذ الصغر، مؤكدة أن هذه الأعمال شكلت جزءًا مهمًا من ذاكرتها الفنية.

كما أعربت عن حبها الكبير للمطرب عبد الحليم حافظ، مؤكدة أنه من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة خاصة في وجدان الجمهور العربي.