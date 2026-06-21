عمرو أديب للتجار: خفضوا الأسعار.. واستمرار الركود ليس في مصلحة أحد

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لا بد من ضرورة تحرك التجار وأصحاب الأنشطة التجارية لمواجهة حالة الركود التي تشهدها بعض الأسواق، داعيًا إلى خفض الأسعار لتحفيز حركة البيع والشراء.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه "خفضوا الأسعار يرحمكم الله، وابدأوا بأنفسكم"، مؤكدا على أهمية اتخاذ خطوات عملية من جانب التجار لإنعاش السوق واستعادة النشاط التجاري.

ليس من مصلحة الدولة أن يتعرض السوق للانهيار

وتابع أن الأسواق بحاجة إلى وجود قيادة ورؤية واضحة لتنظيم حركة التجارة، مؤكدًا أن استمرار حالة التباطؤ والركود لا يخدم أحدًا، وأنه ليس من مصلحة الدولة أن يتعرض السوق للانهيار أو أن تضطر المنشآت التجارية إلى الإغلاق بسبب تراجع المبيعات وضعف الإقبال على الشراء.