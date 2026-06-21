تعدوا على بعضهم بالضرب.. القبض على طرفي مشاجرة البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديدها بإلحاق الآذى بها بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة البساتين بين طرف أول: (القائمة على النشر "مصابة بجرح باليد" ونجلها)، وطرف ثان: (أحد الأشخاص ونجله "مصابان بكسور وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب محدثين إصاباتهم، لخلافات بينهم لقيام نجل الطرف الثانى باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الأول.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





