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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يزداد شعور الطلاب بالتوتر والقلق، وهو أمر طبيعي نتيجة الضغوط النفسية والخوف من المستقبل. لكن الخبراء يؤكدون أن التوتر الزائد قد يؤثر سلبًا على التركيز والقدرة على استرجاع المعلومات أثناء الامتحان.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، ينصح المتخصصون بممارسة بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز وتنشيط الذهن، دون الحاجة إلى معدات أو وقت طويل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

تمرين التنفس العميق

  • يعد التنفس العميق من أسرع الطرق للتخلص من التوتر والقلق قبل المذاكرة أو دخول الامتحان.
  • يمكن للطالب الجلوس في مكان هادئ، ثم أخذ شهيق ببطء من الأنف لمدة أربع ثوانٍ، وحبس النفس لثانيتين، ثم إخراج الزفير ببطء لمدة ست ثوانٍ.
  • يساعد هذا التمرين على خفض معدل ضربات القلب وتهدئة الجهاز العصبي، مما يمنح العقل فرصة أكبر للتركيز واستيعاب المعلومات.

وضعية الطفل للاسترخاء

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
  • تعتبر من أشهر تمارين اليوجا المناسبة للمبتدئين، وتساعد على التخلص من التوتر العضلي الناتج عن الجلوس لفترات طويلة أثناء المذاكرة.
  • يتم أداء التمرين بالجلوس على الركبتين ثم الانحناء للأمام مع مد الذراعين على الأرض وإراحة الرأس لعدة دقائق.
  • وتساهم هذه الوضعية في إرخاء عضلات الظهر والرقبة والكتفين، كما تمنح الجسم شعورًا بالراحة والهدوء النفسي.

تمرين تمدد الرقبة والكتفين

  • يقضي طلاب الثانوية العامة ساعات طويلة أمام الكتب أو شاشات الكمبيوتر، ما يؤدي إلى شد عضلي وإجهاد يؤثر على التركيز.
  • لذلك ينصح بتمرين تمدد الرقبة والكتفين من خلال تحريك الرأس ببطء نحو اليمين واليسار ثم للأمام والخلف، مع تدوير الكتفين عدة مرات.
  • يساعد هذا التمرين على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالإجهاد والتعب الذهني.

تمرين التأمل والتركيز الذهني

  • يعد التأمل من أكثر الوسائل فعالية لتحسين الانتباه وتقليل الأفكار السلبية التي تسيطر على الطلاب قبل الامتحانات.
  • يمكن ممارسة التأمل بالجلوس في مكان هادئ وإغلاق العينين والتركيز على التنفس فقط لمدة خمس دقائق، مع محاولة إبعاد أي أفكار مشتتة.
  • وتشير الدراسات إلى أن التأمل المنتظم يساعد على تحسين القدرة على التركيز وزيادة الهدوء النفسي وتعزيز الثقة بالنفس.

فوائد اليوجا لطلاب الثانوية العامة

  • لا تقتصر فوائد اليوجا على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل تمتد لتشمل الصحة النفسية والعقلية أيضًا. فهي تساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق، وتحسين جودة النوم، وزيادة القدرة على التركيز والانتباه، وهي أمور يحتاجها الطلاب بشدة خلال فترة الامتحانات.
  • كما تساهم ممارسة هذه التمارين لبضع دقائق يوميًا في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الدراسي.
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