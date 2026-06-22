العمل: ​12 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب والتأهيل

​أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة حسن رداد وزير العمل أن إجمالي قيمة المساهمات التي أنفقها الصندوق، وفقًا للغرض المُنشأ من أجله لدعم منظومة التدريب المهني والتأهيل، قد بلغ 12 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 22 يونيو 2026، في إطار دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني والتأهيل، ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب.

​وأوضح المجلس، خلال اجتماعه بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي مساهمات وإنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه 2002، وحتى 22 يونيه 2026 قد قفز ليصل إلى 386 مليونًا و200 ألف جنيه، بما يعكس الدور المحوري والمستمر الذي يقوم به الصندوق في دعم وتطوير منظومة التدريب المهني، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

​وأكد الوزير رداد استمرار العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع مواصلة التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية، ودعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.