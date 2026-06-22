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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع جاهزية أجهزة الوزارة لمواجهة الأزمات والطوارئ المحتملة

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والطوارئ المحتملة، واستعراض إجراءات إدارة الأزمات ومحاكاة السيناريوهات المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن الاستعداد المسبق والتخطيط العلمي لمواجهة الطوارئ يمثلان أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة وكفاءة إدارة المنظومة المائية، مشددًا على أهمية الجاهزية الدائمة لكافة أجهزة الوزارة وقدرتها على التعامل السريع والفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

واستعرض الاجتماع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وآليات التنسيق بين قطاعات وهيئات الوزارة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل جهة، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الوزارة المختلفة، وكذلك مع الجهات التنفيذية المعنية بالوزارات والمحافظات محل تنفيذ سيناريوهات المحاكاة، بما يحقق أعلى درجات الجاهزية ويعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية.

كما وجه بمواصلة تحديث خطط الطوارئ ورفع جاهزية العناصر البشرية والفنية، والتأكد من توافر قواعد البيانات والمعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار أثناء الأزمات، مع الاستفادة من نتائج تدريبات المحاكاة في تطوير منظومة إدارة الأزمات بالوزارة وتحسين إجراءات الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على دعم منظومة إدارة الأزمات والكوارث بالدولة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في حماية المنشآت المائية وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

الدكتور هاني سويلم لتعزيز الجاهزية المؤسسية سيناريوهات المحاكاة

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