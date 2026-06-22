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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود عبد المغني يكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركته في فيلم صقر وكناريا و سر تألقه في رمضان 2026 (حوار )

الفنان محمود عبد المغني مع أوركيد سامي
الفنان محمود عبد المغني مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

تألق الفنان محمود عبد المغني خلال مشاركته في فيلم صقر وكناريا، الذي يعد واحدًا من أبرز أفلام موسم الصيف الحالي، حيث ظهر كضيف شرف بشخصية مختلفة ومليئة بالتفاصيل. وفي حواره مع "صدى البلد"، كشف عبد المغني كواليس مشاركته في الفيلم، ورأيه في ردود فعل الجمهور، كما تحدث عن نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل إثبات نسب، مؤكدًا حرصه الدائم على التنوع في اختياراته الفنية.

س: حدثنا عن مشاركتك في فيلم "صقر وكناريا"؟
ج: سعيد جدًا بالمشاركة في فيلم "صقر وكناريا"، وأعتبره من الأعمال المهمة في موسم الصيف، خاصة أنه يحمل طابعًا كوميديًا مختلفًا ويستهدف إسعاد الجمهور وتقديم حالة من البهجة والترفيه.

س: ما طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث؟
ج: أجسد شخصية مقاتل يمر بتحولات عديدة خلال الأحداث، ويجد نفسه في مرحلة معينة يعمل بائعًا، وهي شخصية تحمل تفاصيل إنسانية ومواقف مختلفة رغم ظهوري كضيف شرف.

س: كيف كانت كواليس العمل مع فريق الفيلم؟
ج: الكواليس كانت رائعة جدًا، وسعدت بالتعاون مع جميع فريق العمل، وهناك حالة من التفاهم والحب بين الجميع انعكست بشكل واضح على الشاشة.

س: الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية.. ما الذي جذبك له؟
ج: أحب دائمًا المشاركة في الأعمال التي تقدم شيئًا مختلفًا للجمهور، والفيلم يعتمد على الكوميديا والمواقف الإنسانية، وهدفه الأساسي إسعاد الناس، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي.

س: كيف استقبلت ردود الفعل على مسلسل "إثبات نسب" في رمضان؟
ج: الحمد لله، كنت سعيدًا جدًا بردود فعل الجمهور على المسلسل، والتفاعل كان كبيرًا، ووصلتني آراء إيجابية كثيرة أسعدتني وأكدت أن العمل حقق هدفه.

س: ما أكثر ما يهمك عند اختيار أدوارك؟
ج: أبحث دائمًا عن التنوع وعدم تكرار نفسي، وأحاول تقديم شخصيات مختلفة في كل عمل حتى أقدم للجمهور شيئًا جديدًا وأتحدى نفسي كممثل.

س: ماذا يمثل لك نجاح أي عمل فني تشارك فيه؟
ج: النجاح الحقيقي بالنسبة لي هو وصول العمل للجمهور وتحقيقه تأثيرًا لديهم، وعندما أجد الجمهور متفاعلًا مع الشخصية أو العمل أشعر أن المجهود لم يذهب هباءً.

س: كلمة أخيرة للجمهور؟
ج: أشكر الجمهور على دعمه المستمر وثقته، وأتمنى أن تنال أعمالي المقبلة إعجابهم دائمًا، لأنهم الدافع الحقيقي لأي فنان للاستمرار وتقديم الأفضل.

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