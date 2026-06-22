بعد غدٍ الأربعاء.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، تكريم العلماء الأجلاء رؤساء جامعة الأزهر السابقين وتكريم أسر الرؤساء الراحلين منهم؛ تقديرًا لعطائهم ومسيرتهم في رفعة وتقدم جامعة الأزهر منذ إنشائها عام 1961م.

وكذا تكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي التي أعلنت عنها لجنة الجوائز التي أسسها فضيلة رئيس الجامعة لدعم الابتكار والتميز، وذلك بعد غدٍ الأربعاء في مجلس الجامعة.

تكريم رؤساء الجامعة السابقين

وصرح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن تكريم رؤساء الجامعة السابقين هو رسالة وفاء لمن حملوا مسئولية تطوير الجامعة إداريًّا وعلميًّا ومجتمعيًّا؛ فأنشأوا الكليات والمستشفيات ومراكز دعم مسيرة البحث العلمي وخدمة المجتمع، ولما بذلوه من جهود أسهمت في ترسيخ مكانة الجامعة العلمية والدعوية محليًّا ودوليًّا، تاركين بصمات لا تمحى في مسيرة التعليم بجامعة الأزهر.

وأضاف رئيس الجامعة أن التكريم ليس مجرد احتفاء بمسيرتهم وعطائهم، لكنه أيضًا تعريف للأجيال الحالية والمقبلة بصانعي تاريخ جامعة الأزهر والمسهمين في نهضتها، مؤكدًا أن جامعة الأزهر لا تنسى أبناءها الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والوطن. لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تشكيل فضيلته للجنة الجوائز تأتي في إطار سعيه نحو دعم أبناء الجامعة المتميزين في شتى القطاعات ودفعهم نحو مزيد من التقدم والرقي بجامعتنا الأزهرية؛ تحقيقًا لرسالة الأزهر العالمية برئاسة فضيلة إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يذكر أن جامعة الأزهر قد أصدرت منذ أيام أول كتاب للتعريف بالسير الذاتية لرؤساء جامعة الأزهر السابقين منذ إنشاها، تخليدًا لدورهم في إدارة الجامعة وتطويرها.