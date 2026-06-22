رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الاختبارات الإلكترونية لطالبات طب بنات بالقاهرة

تابع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، سير الاختبارات الإلكترونية لطالبات الفرقة الرابعة بكلية الطب للبنات بالقاهرة، بمركز الجودة وضمان التدريب بالجامعة، وكان في استقبال فضيلته الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

متابعة سير الاختبارات الإلكترونية لطالبات طب بنات بالقاهرة

وتفقد اللجان الإلكترونية؛ للاطمئنان على انتظامها، مشيدًا بالانضباط، والجهود المبذولة من إدارة الكلية في إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق، لافتًا إلى قدرة الكلية على تطبيق نظام الامتحانات بالكامل بفاعلية واقتدار، مستهدفةً حزمة من أدق وأعقد التخصصات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة، أن نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية في قطاع الطب يعد طفرة تكنولوجية مهمة تتواكب مع سياسة جامعة الأزهر نحو التحول الرقمي، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطبيق أحدث النظم التقنية في مختلف القطاعات والمؤسسات.

وأشادت الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، بالوعي الكبير الذي أظهرته الطالبات والتزامهن باللوائح الإرشادية داخل القاعات، مثمنةً في الوقت ذاته الجهود المخلصة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب أفراد الجهاز الإداري، وأعضاء وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، وثمنت كذلك جميع الذين أسهمت جهودهم في حسن سير الاختبارات الإلكترونية، وخروجها بمستوى عالٍ من الكفاءة والدقة التنظيمية التي تعكس المكانة الأكاديمية المتميزة للكلية.

وأكدت إدارة الكلية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على الحرص التام على تهيئة مناخ أكاديمي يسوده الانضباط والهدوء، وتوفير جميع سبل الدعم والرعاية للطالبات.