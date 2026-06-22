الدقهلية.. تحرير 485 محضرًا تموينيًا ضد مخابز مخالفة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على أن الأجهزة الرقابية تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على مدار يومين، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

ففي مجال المخابز البلدية، وتحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 381 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت مخالفات تتعلق بمنظومة إنتاج الخبز والتشغيل والالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة.

ومن أبرز ما تم ضبطه خلال الحملات، واقعة تجميع عدد 320 بطاقة تموينية بالمخالفة للقواعد المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إلى جانب استمرار المرور الميداني لضمان انتظام صرف الخبز المدعم ومنع أي تلاعب في حصص الدقيق.

كما كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها على المخابز السياحية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 69 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من السعر، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها على المحال التجارية والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع السلع، وأسفرت الجهود عن تحرير 85 محضرًا تموينيًا متنوعًا، تضمنت إدارة أنشطة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير تثبت مصدر السلع وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على جركن زيت طعام زنة 20 كجم، وعدد 20 باكتة بامبرز، و5 جراكن شور جل، و20 باكو برسيل، و4 قراريص سجائر.

كما تمكنت الحملات من ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كمية قدرها 600 كجم كلور و100 كجم ڤيجيتار و50 كجم عصير مانجو.

وفي إطار الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، تم ضبط لحوم مجهولة المصدر والتحفظ على 24 كجم فراخ مخلية و12 كجم لحمة مفرومة و30 رغيف حواوشي، كما تم ضبط نشاط يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 50 كجم لحمة مفرومة و30 كجم لحوم مجمدة و50 كجم أسماك.

أما في مجال المواد البترولية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 14 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع التي تم رصدها.