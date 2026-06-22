محافظ جنوب سيناء يعتمد 125 عقدًا جديدًا بالتجمعات التنموية برأس سدر لدعم الاستقرار وتعمير سيناء

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، 125 عقدًا للمستفيدين من التجمعات التنموية البدوية بالمرحلة الثانية «أسبقية ثانية»، وذلك بالتجمعات التنموية «النهايات، والحمة، والسحيمي» التابعة لمدينة رأس سدر، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتوفير مقومات الاستقرار لأبنائها.

ويأتي اعتماد العقود ضمن استكمال إجراءات طرح التجمعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعمير شبه جزيرة سيناء، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين للاستقرار والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتضمنت العقود تخصيص قطعة أرض زراعية بمساحة خمسة أفدنة لكل مستفيد، إلى جانب منزل، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء تجمعات بدوية متكاملة توفر بيئة معيشية مناسبة، وتدعم الأنشطة الزراعية والتنموية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المحافظة في متابعة تنفيذ مشروعات التنمية بالتجمعات البدوية، والعمل على سرعة استكمال إجراءات التعاقد والتسليم للمستحقين، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة على أرض سيناء.

وتُعد التجمعات التنموية أحد أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في سيناء، لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يتواكب مع رؤية الدولة لتنمية سيناء وتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية والاستثمار.