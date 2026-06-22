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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بتحويل "أجا المركزي" لمستشفى عام.. ويؤكد: رغيف العيش خط أحمر

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب وائل الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة تمثل خطوة محورية وهامة في مسيرة البناء الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية، حيث استعرض الجندي عدداً من المطالب والاحتياجات الملحة لأهالي مركز أجا بمحافظة الدقهلية، واضعاً ملفات الصحة، والخدمات الأساسية، والدعم على رأس أولوياته النيابية.

وشدد النائب على ضرورة دعم مستشفى أجا المركزي، واصفاً إياها بـ "الصرح الصحي بالمركز". وأوضح الجندي أن المستشفى تواجه ضغطاً متزايداً من المواطنين، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لدعمها بالإمكانيات الطبية اللازمة والتخصصات النادرة. وطالب رسمياً بتحويلها من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

وأشار إلي أن غالبية قرى المركز ما زالت محرومة من خدمة الغاز الطبيعي، ولم تصل الخدمة إلا لعدد محدود منها. وطالب وزارة البترول بالتوسع في الخطة المقبلة لتشمل باقي القرى، لافتاً إلى أن الخطة الحالية لم تدرج سوى ثلاث قرى فقط وهي (ميت سمنود، تلبنت، والديرس). كما تطرق إلى أزمة الصرف الصحي، مؤكداً أن هناك قرى لا تزال خارج نطاق التغطية الكاملة، وأخرى تعتمد على شبكات غير مكتملة تحتاج إلى نهو الأعمال بها بشكل عاجل.

أطلق الجندي تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: "رغيف العيش خط أحمر بالنسبة للمواطن البسيط، فهو ليس مجرد سلعة بل أساس المعيشة اليومية وأرخص وجبة له". تعقيباً على الطروحات الحكومية بشأن التحول إلى "الدعم النقدي"، اشترط النائب ضرورة طمأنة المواطن أولاً بأن قيمة هذا الدعم ستكون كافية ومستجيبة لأي تغيرات أو قفزات في الأسعار لضمان عدم تضرره، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الفئات البسيطة.

واختتم النائب وائل الجندي كلمته بفتح ملف التعليم بالدائرة، موضحاً أن بعض المدارس بمركز أجا لا تزال تعاني من أزمتين رئيسيتين هما: العجز الصارخ في أعداد المعلمين، والارتفاع الكبير في كثافة الفصول، مشيراً إلى أن هذا الوضع بات يؤثر سلباً على جودة العملية التعليمية ويشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الطلاب وأولياء الأمور، مطالباً الحكومة بوضع حلول جذرية لهذه المشكلات في الموازنة الجديدة.

دائرة أجا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مسيرة البناء الشاملة الجلسة العامة لمجلس النواب الخدمات الأساسية

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