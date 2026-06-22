وكيل زراعة الشيوخ يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس ونشاط الشركات

طالب النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس ونشاط الشركات، داعيا الحكومة لتقديم مشروع قانون كامل لتعديل قانون الشركات الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة دراسة الأثر التشريعى المقدمة من النائبة سحر نصر بشأن قانون الشركات.

وأوضح عبد النبى أن قانون الشركات الحالي صادر منذ ٤٥ عاما وأغلب الشركات كانت عائلية، الأمر الذى يتطلب التدخل لتعديله.

وتابع أن العقوبات الواردة في القانون لابد من مضاعفتها حتى تكون رادعة وتتمكن من مواجهة المخالفات.