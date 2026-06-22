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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الثامن والخمسين من مجلة "ذاكرة مصر"

مجلة ذاكرة مصر
مجلة ذاكرة مصر
محمد صبيح

أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد 58 من مجلة "ذاكرة مصر"، يضم مجموعة متنوعة من الدراسات والموضوعات التي ترصد جوانب مهمة من التاريخ الثقافي والاجتماعي والعلمي والسياسي المصري، ويسلط الضوء على شخصيات ومؤسسات كان لها أثر بارز في تشكيل الذاكرة الوطنية، حيث تناول الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في الافتتاحية مئوية الفيلسوف الراحل الدكتور مراد وهبة، وشمل العدد مقالات عن مسرح زيزينيا بالإسكندرية بمناسبة مرور 159 عامًا على تأسيسه، وتاريخ شركات الترام في مصر منذ انطلاقها وحتى تحولها إلى جزء أصيل من المشهد الحضري المصري.

دار الكتب المصرية

كما يحتفي العدد بمرور 155 عامًا على إنشاء دار الكتب المصرية، مستعرضًا رحلة هذه المؤسسة العريقة ودورها في حفظ التراث الفكري والثقافي للأمة، ويقدم دراسة توثيقية حول أول نظام للحجر الصحي في مصر "الكرنتينا" ودوره في مواجهة الأوبئة وحماية الصحة العامة.

وفي إطار الاهتمام بتاريخ المرأة المصرية ورائداتها، يتضمن العدد مقالًا عن عائشة راتب بوصفها نموذجًا للنضال من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب مقال عن الأديبة والمفكرة بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن) ومسيرتها الفكرية والإنسانية الملهمة.

كما يسلط الضوء على سيرة حسين سري باشا، والذي تولى رئاسة مجلس الوزراء في فترات دقيقة من تاريخ البلاد، مستعرضًا دوره السياسي والإداري وإسهاماته في إدارة شؤون الدولة خلال مرحلة حافلة بالتحولات، مدعمًا بصور تنشر للمرة الأولى. وكذلك سيرة عبد المحسن محمد الحنفي أول أمين لخزانة النقود المصرية القديمة بالمتحف المصري.

 صحيفة "روضة المدارس"

وتستعرض المجلة تاريخ صحيفة "روضة المدارس" باعتبارها رائدة الصحافة المدرسية في مصر والعالم العربي، و«المضحكخانة.. من سيرة الفكاهة المصرية»، الذي يرصد تطور فن السخرية وروح الدعابة في المجتمع المصري، كما تنشر دراسة بعنوان «القابلة في مصر بين الطب والتقاليد في العصرين البطلمي والروماني» والتي تلقي الضوء على جوانب من تاريخ الممارسات الطبية المرتبطة بالمرأة والولادة في مصر القديمة.

ويضم العدد كذلك موضوعات تتناول التاريخ الاجتماعي والثقافي المصري، منها دراسة حول أدب نجيب محفوظ في الإسكندرية، وعرضًا لكتاب “الحارة في السينما المصرية (1939-2001)” الذي يرصد حضور الحارة المصرية في الوجدان السينمائي عبر عقود طويلة.

كما عرض دراسة عن الشيخ محمد عبد الغني الطنطاوي العالم الأزهري الذي ترك أثرًا مهمًا في الحياة العلمية والثقافية بروسيا.

يُذكر أن مجلة ذاكرة مصر هي مجلة ربع سنوية تصدر عن مكتبة الإسكندرية، وتعني بتقديم الكتابة التاريخية للجمهور العام، يرأس تحريرها الدكتور سامح فوزي، وتتولي الباحثة إيمان الخطيب سكرتارية التحرير، وتوزع في منافذ بيع إصدارات مكتبة الإسكندرية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ مجلة ذاكرة مصر ذاكرة مصر التاريخ الثقافي والاجتماعي والعلمي والسياسي المصري الدكتور مراد وهبة مسرح زيزيني

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