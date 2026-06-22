قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفرة صحية غير مسبوقة.. كيف أعادت الدولة بناء منظومة الرعاية الصحية بعد 30 يونيو؟

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
محمود محسن

شهد قطاع الصحة في مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو تطورات واسعة عكست توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. فمن خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وإطلاق المبادرات الرئاسية المتخصصة، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، سعت الدولة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان "بعد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومتين الصحية والعلاجية"، فباعتبارها حقاً دستورياً لكل مواطن، تحرص الدولة المصرية على حماية حياة مواطنيها وتوفير خدمات صحية متطورة تضمن لهم حياة كريمة، باعتبار الصحة أحد أهم مؤشرات التقدم والتنمية المستدامة.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، شهدت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومتين الصحية والعلاجية، لتصبح الرعاية الصحية أحد أبرز ملفات الإنجاز في الجمهورية الجديدة خلال 13 عاماً، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة المالية من 42.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015، إلى 301.9 مليار جنيه في موازنة عام 2025-2026.

وترجمت الدولة اهتمامها إلى جهود عملية شملت تطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً؛ إذ ارتفع عدد المستشفيات بنسبة 61.4% خلال عقد، ليصل إلى 2700 مستشفى حتى عام 2024، مقارنة بـ 1673 مستشفى فقط عام 2014، فضلاً عن تطوير وإنشاء أكثر من 1200 مستشفى ووحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وبالتوازي مع رفع كفاءة المنظومة الصحية، أطلقت الدولة المصرية 16 مبادرة رئاسية قدمت أكثر من 241 مليون خدمة لأكثر من 94 مليون مستفيد، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار، وإصدار أكثر من 33.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم خدمات طبية وتوعوية مجانية إلى ملايين المواطنين من خلال آلاف القوافل الطبية المتنقلة التي غطت جميع محافظات الجمهورية.

ومثّل مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في تاريخ الرعاية الصحية بمصر؛ إذ يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز. 

وفي هذا السياق، تجاوز عدد المؤمن عليهم حاجز الـ 70 مليون مواطن، مقابل 54 مليوناً عام 2014.

كما تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتشجع الاستثمار في الصناعات الدوائية، بالتزامن مع تأهيل الكوادر الطبية والتحول الرقمي وتقديم خدمات علاجية متقدمة.

عملية التنمية الشاملة

الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدولة على مدار 13 عاماً تتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الأساس لبناء مجتمع قوي قادر على العمل والإنتاج، بما يرسخ مكانة المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة."
 

قطاع الصحة مصر الاستثمارات الحكومية المبادرات الرئاسية التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

عمرو اديب

انتصار تاريخى ملحمي.. عمرو أديب يتغنى بفوز الفراعنة على نيوزيلندا

مصطفى غربال

الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الولايات المتحدة وتركيا في كأس العالم

خالد الغندور

تحيا مصر .. خالد الغندور يتغنى بالفراعنة بعد أول فوز بكأس العالم 2026

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد