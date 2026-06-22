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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روح قتالية .. سيف زاهر يهنئ المصريين بالفوز على نيوزيلندا في كأس العالم

النائب سيف زاهر
النائب سيف زاهر
فريدة محمد

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب سيف زاهر وكيل اللجنة ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتحاد الكرة المصري، والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، إلى جانب لاعبي المنتخب، بمناسبة الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نظيره النيوزيلندي ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وأكد زاهر، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ  اليوم، أن هذا الانتصار يمثل محطة تاريخية في مسيرة الكرة المصرية، باعتباره أول فوز يحققه المنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، مشيراً إلى أن النتيجة تعزز بشكل كبير من فرص الفراعنة في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

 روح قتالية عالية وإصرار وعزيمة

وأشاد وكيل لجنة الشباب بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال المباراة، مثمناً الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وما أظهره اللاعبون من روح قتالية عالية وإصرار وعزيمة عكست شخصية المنتخب المصري وأدخلت الفرحة إلى قلوب الملايين من الجماهير.

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الرياضة المصرية على تحقيق النجاحات في المحافل الدولية، معرباً عن تطلعه إلى استمرار المنتخب في تقديم عروض قوية خلال المباريات المقبلة ومواصلة كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية.

واختتم النائب سيف زاهر تصريحاته بتوجيه خالص التمنيات لمنتخب مصر بمزيد من التوفيق والنجاح خلال مشواره في البطولة، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتائج تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.
 

مجلس الشيوخ لجنة الشباب والرياضة اتحاد الكرة الرياضة المصرية

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