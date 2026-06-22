برئاسة سيف زاهر .. رياضة الشيوخ تدعو نبيل جوهر لمناقشة تطوير مراكز الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب سيف زاهر وكيل اللجنة بدعوة وزير الشباب والرياضة نبيل جوهر لحضور اجتماعات اللجنة القادمة، لمناقشة سبل تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والوقوف على التحديات التي تواجهها.

واوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب سيف زاهر وكيل اللجنة وبناءً على الاقتراحات برغبة المقدمة بشأن تطوير مراكز الشباب بدراسة إدراج الاعتمادات المالية اللازم لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الواردة بالاقتراح برغبة، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2026/2027، وفقاً لأولويات التنفيذ والاحتياجات الفعلية لكل مركز.



كما أوصت اللجنة بموافاة اللجنة برد كتابي يتضمن موقف مراكز الشباب محل الاقتراحات، والخطة الزمنية المقترحة لتطويرها، ودراسة إعداد برنامج أو مشروع وطني بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعمها لدور مراكز الشباب كرافد أساسي لتنمية النشء والشباب، وتعظيم الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها بما يليق بالشباب المصري.

كانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب سيف زاهر – وكيل اللجنة، عقدت اجتماعا اليوم ، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من اعضاء المجلس بشأن تطوير الرياضة المصرية ومراكز الشباب .

مناقشة اخفاق المنتخب الوطني الثاني

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي؛ بشأن "مناقشة اخفاق المنتخب الوطني الثاني في بطولة كأس العرب 2025، وإعادة تقييم منظومة إدارة كرة القدم المصرية"، وكذلك مناقشة الاقتراح المقدم من النائبة نيفين فارس ؛ بشأن "إنشاء مركز شباب بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة".

كما ناقشت اللجنة عدد من الاقتراحات بشأن "تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة قنا"، وكذلك اقتراح ؛ بشأن "مدرجات في الجهة الغربية لملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة الحسينية"، فضلا عن اقتراح بشأن "إنشاء نقابة مهنية مستقلة لغواصين مصر"،.