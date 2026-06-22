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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تنضم إلى فيلم حين يكتب الحب .. وتستعد لبدء التصوير قريبًا

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

عادت النجمة درة رسميًا إلى السينما  بفيلم "حين يكتب الحب"، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، 

فضلت درة تأجيل الإعلان عن مشاركتها في العمل قبل شهر رمضان، لانشغالها بتصوير مسلسل "علي كلاي"، ثم استكمال تصوير مسلسل "قلب شمس" مع المخرج محمد سامي، حيث تفرغت خلال الأشهر الماضية للانتهاء من كافة التزاماتها الدرامية قبل العودة إلى السينما من جديد.

ومع انتهاء تصوير أعمالها التلفزيونية، وعودة التحضيرات الخاصة بفيلم "حين يكتب الحب" بعد الانتهاء من بناء وتجهيز الديكورات اللازمة، انضمت درة رسميًا إلى فريق العمل لتبدأ مرحلة جديدة من التحضيرات استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم أحمد الفيشاوي، ومعتصم النهار، وجميلة عوض، وإلهام شاهين، وشيري عادل، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، إلى جانب درة، في توليفة فنية تجمع بين عدد من نجوم مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "حين يكتب الحب" في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يناقش العديد من العلاقات الإنسانية والعاطفية من خلال مجموعة من الشخصيات المتشابكة التي تمر بمواقف مختلفة تكشف تأثير الحب على قراراتها ومصائرها.

الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإنتاج نايف عبد الله، وإخراج محمد هاني، ومن إنتاج شركتي Art World Production وReel Production، ويُعد واحدًا من الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من النجوم وتقديم قصة رومانسية تحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة.

ومن المتوقع أن يشهد الفيلم اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا .

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