احترس من فضلك… منشوراتك على فيسبوك قد تتسبب في حبسك

أكدت دينا حسين المحامية، أن نشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه عواقب قانونية جسيمة، خاصة إذا كان من شأن تلك الأخبار التأثير على الدولة أو مؤسساتها أو إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن تداول أخبار غير صحيحة، مثل الحديث عن أزمات أو ارتفاع أسعار السلع دون سند، قد ينعكس سلبًا على صورة الدولة في الخارج، موضحة أن انتشار هذه الأخبار بشكل واسع قد يؤثر في قرارات أو مواقف تتعلق بالدولة.

وأضافت أن العقوبة القانونية لا يمكن تحديدها بشكل ثابت أو ربطها بعدد معين من سنوات الحبس، لأن الأمر يتوقف على طبيعة الواقعة، وما إذا كان الشخص قد أنشأ منصة أو صفحة لنشر المحتوى، أو قام بتداوله أو التحريض عليه، فضلًا عن حجم تأثير المنشور والنتائج المترتبة عليه.

وأشارت إلى أن مجرد كتابة منشور على الصفحة الشخصية قد يضع صاحبه تحت المساءلة القانونية إذا تضمن محتوى مخالفًا للقانون، مؤكدة أن جهات التحقيق تنظر إلى ملابسات كل واقعة على حدة قبل تحديد الوصف القانوني لها.