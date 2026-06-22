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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصداقة الأوروبية العربية: الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني شهد تحولا ملحوظا

إيران
إيران
عادل نصار

قال فرانكو عبد القادر عميش رئيس جمعية الصداقة الأوروبية العربية، إنّ الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني شهد تحولًا ملحوظًا، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن سقفه المرتفع الذي كان يتبناه سابقاً في هذا الملف، وبات يتعامل مع الواقع القائم الذي يشير، إلى أن إيران لن تستمر في تطوير مشروعها النووي بالصيغة التي كانت مطروحة، لكنها في الوقت نفسه لن تسلم هذا المشروع ولن تتخلى عنه بشكل كامل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الملف لم يُحسم بشكل نهائي، وإنما جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة، معتبراً أن ذلك يرتبط بحسابات داخلية أميركية تخص الرئيس ترامب.

وأوضح أن الأولوية الأساسية للرئيس الأمريكي في الوقت الراهن تتمثل في ضمان استمرار تدفق إمدادات النفط وسلاسل التوريد النفطية عبر العالم، إلى جانب الحفاظ على وصول النفط إلى الولايات المتحدة بصورة منتظمة.

وأشار رئيس جمعية الصداقة الأوروبية العربية إلى أن الإدارة الأمركية تسعى إلى تجنب أي اضطرابات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، لأن ذلك سينعكس مباشرة على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك سعر جالون البنزين الذي يتحمله المواطن الأمريكي، مؤكدًا، أن أي زيادة في أسعار النفط أو الوقود من شأنها أن تؤثر سلباً على شعبية الرئيس ترامب لدى الرأي العام الأمريكي.
 

الصداقة الأوروبية العربية فرانكو عبد القادر عميش الملف النووي الإيراني ترامب

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