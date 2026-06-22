تألق عربي في مونديال 2026.. صلاح وصيباري وعاشور يتصدرون مشهد النجومية

شهدت منافسات كأس العالم 2026 بروز عدد من النجوم العرب بشكل لافت، بعدما نجحوا في حصد جوائز أفضل لاعب في المباريات بفضل تأثيرهم المباشر مع منتخباتهم خلال أول جولتين من دور المجموعات.

وانضم المغربي إسماعيل صيباري إلى قائمة المتألقين، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على اسكتلندا في الجولة الثانية، مسجلًا هدف اللقاء الوحيد، ليحصد جائزة أفضل لاعب ويؤكد حضوره القوي مع “أسود الأطلس” في البطولة.

وفي الجولة الافتتاحية، خطف المصري إمام عاشور الأضواء رغم تعادل منتخب بلاده أمام بلجيكا 1-1، بعدما سجل هدف الفراعنة وقدم أداءً مميزًا منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

كما تألق حارس منتخب قطر محمود أبو ندى في مواجهة سويسرا، وقدم عرضًا قويًا ساهم في خروج “العنابي” بنقطة ثمينة، قبل أن ينجح المنتخب في تسجيل تعادل قاتل عبر خوخي بوعلام، ليحصل أبو ندى على جائزة رجل المباراة.

أما المنتخب الأردني، فواصل كتابة التاريخ عبر لاعبه علي علوان، الذي سجل أول هدف للأردن في تاريخ مشاركاته بكأس العالم في شباك النمسا، ليمنح فريقه لحظة تاريخية رغم الخسارة 3-1، ويحصد هو الآخر جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تتويج محمد صلاح بجائزة رجل مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، بعد الأداء المؤثر الذي قدمه وقاد به الفراعنة لتحقيق فوز مهم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليواصل نجم ليفربول تعزيز حضوره في البطولة.

ويعكس هذا التألق الجماعي للاعبين العرب الحضور القوي للكرة العربية في النسخة الحالية من المونديال، سواء على مستوى الأداء الفردي أو النتائج التاريخية.