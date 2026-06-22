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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجد المهندس يستعد لجولته في أمريكا بـ 3 حفلات

حفلات ماجد المهندس
حفلات ماجد المهندس

يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء 3 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة غنائية له هناك. 

ويبدأ ماجد المهندس، جولته بحفل في مدينة هيوستن يوم 25 يونيو الجار، ثم حفل  في تيميكولا يوم 3 يوليو، ويختتم جولته في ديترويت بحفل غنائي يوم 5 يوليو. 

حفلات ماجد المهندس 

أحدث أغاني ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم “غزالة”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وفي 15 ديسمبر 2025، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

وطرحت إحدى شركات الإنتاج الفني أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم “ماني ذاك”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

وفي منتصف شهر سبتمبر 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

ماجد المهندس أغاني ماجد المهندس حفلات ماجد المهندس

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