البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي أكد دعم جهود الوساطة والتهدئة بين أمريكا وإيران

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي رحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأكد دعم جهود الوساطة والتهدئة، وأن يسهم هذا التوقيع إلى الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال تصريحه، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء الخارجية بدول المجلس، على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165)، اليوم الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان، وفقا لما نقله بيان للمجلس عبر موقعه الرسمي.

وأوضح البديوي أن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومخرجات الاجتماع الوزاري الـ167.

وأشار البديوي إلى أنه تم كذلك بحث مخرجات وتوصيات الاجتماع الوزاري الـ167 الذي عقد في بداية شهر يونيو، التي تأتي في إطار جهود التكامل بين دول مجلس التعاون، ومكتسبات مسيرة المجلس.