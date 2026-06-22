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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تشارك في البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج بالكاميرون

كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري
كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري
أ ش أ

يشارك المنتخب المصري للكيك بوكسينج في البطولة الأفريقية للكبار التي تقام في دولة الكاميرون، خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو الجاري.

وتخوض مصر المنافسات بعدد لاعبين اثنين وهما محمد خالد في منافسات وزن 86 كجم وصيف بطولة العالم في النسخة السابقة كما يشارك أيضا في المنافسات محمد عبد الهادي في وزن 91.

وتتكون البعثة المصرية من كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، رئيسا للبعثة واللاعبين المشاركين في المنافسات.

وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ورئيس البعثة، إن مشاركة المنتخب المصري في البطولة الأفريقية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتوفير الاحتكاك القوي للاعبين على المستوى القاري، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية تليق بمكانة الرياضة المصرية.

وأضاف صبيح أن اللاعبين خاضوا فترة إعداد جيدة قبل السفر إلى الكاميرون، وأن الاتحاد يحرص على دعم جميع العناصر الواعدة ومنحها الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية، مشيرا إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في مشوار إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة على المستويين الأفريقي والعالمي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يسعى إلى مواصلة حصد الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية، متمنيا التوفيق لأفراد البعثة خلال منافسات البطولة.

المصري البطولة الأفريقية دولة الكاميرون

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