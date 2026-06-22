العثور على جثة متحللة داخل منزل بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة متحللة لشخص داخل منزله بميت غمر بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متحلله لشخص داخل منزله بشارع بورسعيد بميت غمر.

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أن الجثة لشخص يدعى حماده محمد محمود شحاته مطر 60عاما.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق