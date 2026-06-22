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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا الخارجية المصري والمغربي: استمرار التنسيق لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بـ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ 165 المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، وما أسفرت عنه من مخرجات تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يدعم مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في كل من السودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية المغربي اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، معرباً عن الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة المملكة المغربية المغرب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

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