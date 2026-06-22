برلمانية : الاعتداء على المقدسات الفلسطينية يهدد فرص السلام بالمنطقة

أدانت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، استمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن استهداف دور العبادة والمواقع الدينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية التي تكفل حماية المقدسات وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وقالت النائبة إن الاعتداءات المتكررة على المساجد والممتلكات الفلسطينية تعكس خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة، وتسهم في زيادة التوتر وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد وتحقيق الاستقرار، مشددة على أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشجع على مزيد من الانتهاكات ويعمق معاناة الشعب الفلسطيني.

حماية المدنيين الفلسطينيين

وأكدت عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ مواقف أكثر فاعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تأجيج الصراع وإطالة أمده، لافتة إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشادت النائبة بالمواقف العربية والإسلامية الرافضة لهذه الانتهاكات، وما تعكسه من وحدة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عادلة تحظى بدعم الشعوب والدول الساعية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والسلام.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي تصريحاتها بالتأكيد على أن التوصل إلى سلام عادل وشامل يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال، واحترام الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.