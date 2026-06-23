مرام علي: أعشق الكوميديا المصرية ومعجبة بـ ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة السورية مرام علي، عن أبرز الفنانين المصريين الذين تفضل متابعة أعمالهم والتعاون معهم، مؤكدة تعلقها بالكوميديا المصرية وحرصها على مشاهدة الأعمال الفنية التي تحمل شخصيات مميزة ومؤثرة.



وقالت مرام علي، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إنها تحرص على متابعة الأدوار المميزة في الدراما المصرية، مشيرة إلى أن لكل فنانة أسلوبها الخاص وقدرتها على تقديم شخصيات مختلفة.

وأضافت الفنانة السورية مرام علي، أنها من المعجبات بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها كانت تشاهد معظم أفلامها عندما كانت أصغر سنًا، خاصة لما تتمتع به من حضور وأداء مميز.

تعاون مع نجوم السينما المصرية



وأوضحت الفنانة السورية أنها شاركت في أعمال فنية مع عدد من النجوم المصريين، من بينهم أحمد فهمي وأحمد حاتم وأحمد السقا.

وأضافت أنها تحرص كل عام على اختيار شخصيتين من الفنانين المصريين تتمنى العمل معهما وتجسيد أدوار إلى جوارهما، في إطار سعيها لخوض تجارب فنية متنوعة داخل الدراما والسينما المصرية.

وأكدت مرام علي عشقها للكوميديا المصرية، معتبرة أنها تمتلك طابعًا خاصًا ومميزًا، مشيرة إلى أن الفنان محمد هنيدي من أبرز النجوم الذين تحب أعمالهم الكوميدية وتستمتع بمشاهدتها.

وكشفت الفنانة السورية أنها أمضت فترة تصوير استمرت 10 أيام مع الفنان أحمد حاتم، لافتة إلى أن وزنها ازداد خلال فترة إقامتها في مصر بسبب حبها للطعام المصري.

وأضافت أنها تلجأ إلى تناول الطعام بكثرة عندما تشعر بالحزن، مؤكدة أن "الأرز المعمر" من أكثر الأكلات المصرية التي نالت إعجابها.

كما أعربت عن حبها الكبير لأغاني عبد الحليم حافظ، موضحة أنها تستمع باستمرار إلى أغنيات شهيرة مثل "قارئة الفنجان" و"زي الهوا"، بينما تفضل الاستماع إلى أغاني أحمد سعد عندما ترغب في الرقص والاستمتاع بالأجواء المرحة.