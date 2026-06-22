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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جيهان شاهين تطالب بحل نهائي لأزمة مياه الشرب بالسليمانية

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

طالبت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بوضع حل جذري ونهائي لأزمة مياه الشرب بمدينة السليمانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ضرورة تحديد جدول زمني واضح لإنهاء معاناة المواطنين وضمان توفير مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور وكيلي اللجنة النائب مختار همام والنائب أمين محمد علي، بشأن استمرار أزمة ضعف وعدم توافر مياه الشرب الآمنة بالمدينة.

واستعرضت النائبة خلال الاجتماع عددًا من المستندات والتقارير التي تشير إلى وجود مشكلات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، إلى جانب مخاوف من تسرب مياه الصرف إلى الآبار المغذية للمدينة، وهو ما يمثل تهديدًا لصحة المواطنين.

وأكدت جيهان شاهين أن سكان مدينة السليمانية يعانون منذ فترة طويلة بسبب عدم استقرار خدمات مياه الشرب، ما دفع العديد من الأسر إلى الاعتماد على شراء المياه من مصادر خاصة، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا، فضلًا عن المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام مصادر غير مضمونة.

وشددت النائبة على أن استمرار الأزمة داخل مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطرح تساؤلات حول كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدة أن توفير مياه شرب نظيفة وآمنة حق أصيل للمواطنين لا يمكن التهاون فيه.

وطالبت شاهين ممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسرعة وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن الإجراءات المطلوبة ومراحل التنفيذ والموعد النهائي للانتهاء من الأزمة، مؤكدة رفضها استمرار الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.

وأضافت أن المواطنين تحملوا لسنوات أعباء صحية ومالية بسبب أزمة المياه، وأن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا حاسمًا لإنهاء المعاناة، مشددة على أن مجلس النواب سيواصل متابعة الملف لحين الوصول إلى حل نهائي.

وفي ختام المناقشة، طالبت النائبة لجنة الإسكان بإصدار توصية عاجلة للجهات التنفيذية المختصة بسرعة إنهاء أزمة مياه الشرب بمدينة السليمانية، مع متابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية حول ما تم إنجازه وفق جدول زمني معلن.

وأكدت جيهان شاهين أن دور مجلس النواب يستهدف حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع جهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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