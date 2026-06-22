أيمن حسين يقود تشكيل منتخب العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026

أعلن الأسترالي جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق عن التشكيل الرسمي، استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة ، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتنطلق مباراة العراق وفرنسا في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من البطولة.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء بحثًا عن نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية، بينما يسعى المنتخب الفرنسي إلى مواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته للمجموعة.

تشكيل العراق لمواجهة فرنسا

وجاء تشكيل منتخب العراق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: حسين علي، زيد تحسين، أكام هاشم، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: إبراهيم بايش، أمير العماري، زيدان إقبال، زيد إسماعيل.

خط الهجوم: أيمن حسين، أحمد قاسم.

ويأمل المنتخب العراقي في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين للقب، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.