بفستان ستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي ، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت هيفاء وهبي ، بإطلالة جريئة جذابة مرتدية فستان ستان باللون الروز الفاتح مكشوف من الظهر ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة هيفاء، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.