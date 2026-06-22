زوجة حسام حسن تكشف كواليس حديثه مع لاعبي منتخب مصر بين الشوطين خلال لقاء نيوزيلندا

أكدت دان أدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه وضعت نفسي مكان زوجي معلقة “حسام كان ممكن يحصله حاجة لو حصل أي نتيجة غير الفوز، خاصة أنه كانت لديه حالة إعياء خلال اللقاء وأخبرني أنه كان يشعر بأعراض الذبحة في الشوط الأول”.

وقالت دان أدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لم يكن لدي أي قلق أو مخاوف رغم تقدم منتخب نيوزيلندا في البداية ولكن ما اقلقني هو أداء المنتخب في الشوط الأول.

وتابعت أنه حسام حسن قام بين شوطي اللقاء بتحذير لاعبي المنتخب من التراخي وإلا سيتم استبدال المقصرين بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وأنهم لن يعودوا للملعب في الشوط الثاني أمام نيوزيلندا إلا إذا كانوا عازمين على تحقيق الفوز.

وأشارت إلى أن فرحة الشعب المصري بالأمس كانت كبيرة ولم أرها في أي مناسبة، معلقة "كرة القدم تعطي سعادة للجميع

الإهتمام باولادي

وعلقا قائلة أنه لم أسافر مع حسام حسن لأن حسام يحب أن يركز في عمله إضافة إلى الإهتمام باولادي