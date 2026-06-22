فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن الصندوق يواصل العمل على الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر مؤكدة أن عددا كبيرا من المواطنين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن إم تي أي مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن الإعلان الرابع عشر كان يضم أكثر من 200 ألف مستفيد مشيرة إلى أن نحو 58 ألف مواطن لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن بينما حصل ما بين 65 إلى 70 بالمئة من المستفيدين على وحداتهم أو تم التعاقد معهم بالفعل.



وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق منح المقاولين أكثر من مهلة إضافية خلال الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا وتغير سعر الصرف وعدد من التحديات الأخرى مؤكدة أن العمل مستمر للانتهاء من الوحدات المتبقية خلال العام الجاري.



وأكدت أن المهلة الحالية للمواطنين المتأخرين في استلام وحداتهم تعد الفرصة الأخيرة مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى انتقال المواطنين للإقامة الدائمة والمنتظمة داخل الوحدات السكنية

وأشارت إلى أن المواطنين الذين وقعوا عقودهم مؤخرا سيحصلون على فترة مناسبة لترتيب أوضاعهم والانتقال إلى وحداتهم بينما يطبق القرار على من مضى على توقيع عقودهم فترة طويلة دون استلام الوحدات.



وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل مؤكدة أن الهدف هو زيادة قاعدة المستفيدين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته على الابتكار مع استمرار حصول المواطنين على نفس مستويات الدعم المقدمة في المشروعات الحكومية

وأضافت أن الصندوق تلقى أكثر من 100 طلب من شركات تطوير عقاري للمشاركة في المبادرة الخاصة بطرح أراض بمساحة 380 فدانا مشيرة إلى وجود ضوابط فنية ومالية دقيقة لاختيار الشركات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات الفئات المستهدفة