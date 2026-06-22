قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
أبو العينين: ⁠يجب تبني فكر تسويقي احترافي حديث للترويج لمصر عالمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: 47% من موازنة الدولة تذهب لخدمة الدين.. وشقق الإسكان الاجتماعي تجاوزت المليون جنيه

النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب
النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة موازنة دولة بحجم مصر تستوجب التدقيق في جميع الأرقام والمؤشرات الواردة بها، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تعد الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، إلا أن نحو 47% من إجمالي الإنفاق يذهب لسداد خدمة الدين، وهو ما وصفه بـ«جرس إنذار حقيقي» يستوجب التعامل معه بجدية.

وقال «عمار»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن عددًا من المؤشرات الواردة بالموازنة العامة للدولة، ومنها معدلات النمو والتضخم وسعر برميل البترول وسعر الصرف وأسعار الفائدة تبدو بعيدة عن الواقع، لافتًا إلى أن الحساب الختامي الذي ناقشه المجلس كشف عن فجوات كبيرة بين ما تم تقديره في الموازنة السابقة وما تحقق فعليًا على أرض الواقع، وهو ما يدفع الحكومة في نهاية المطاف إلى العودة أكثر من مرة لطلب الاقتراض لسد عجز الموازنة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تعكس الموازنة احتياجات المواطنين الحقيقية، مستشهدًا بمنطقة «القابوطي» بمحافظة بورسعيد والتي تعد من أقدم المناطق بالمحافظة وتعاني من نقص حاد في المرافق الأساسية، حيث تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي والكهرباء والطرق الممهدة، مشيرًا إلى أنه يطالب منذ 6 سنوات بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال المرافق بالمنطقة، لاسيما أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في حدود إمكانياتها المتاحة، إلا أن الأمر يتطلب تدخلاً من وزارتي المالية والتخطيط لتوفير التمويل اللازم.

كما شدد النائب حسن عمار، على أن المواطنين ينتظرون موازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتخفف من الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن المواطن البسيط أصبح يواجه تحديات معيشية متزايدة، وهناك شريحة كبيرة من المواطنين لم تعد قادرة على الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بعدما تجاوزت أسعار الوحدات حاجز المليون جنيه، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم والتمويل بما يضمن وصول السكن الملائم إلى مستحقيه.

الموازنة الجديدة الأرقام المؤشرات خدمة الدين إجمالي الإنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

بالصور

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد