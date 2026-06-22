وزير المجالس النيابية: موازنة العام المالي الجديد ترتكز على تنمية الثروة البشرية والصحة والتعليم

أكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية ، أن فلسفة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد والذي ناقشه مجلس النواب على مدار الفترة الماضية ترتكز على أولويات واضحة تنحاز في المقام الأول لتنمية الثروة البشرية، عبر رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.مشيرا إلى أن هذة الموازنة تأتي في ظروف صعبة عالميا .

وأشار المستشار هاني حنا، خلال كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة البرلمانية اليوم: أن الموازنة الجديدة خصصت حيزاً مالياً كافياً لمواجهة تعزيز جهود التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة للاستدامة وخفض نسبة الدين، في ظل ما وصفه بـ"الظروف العالمية غير العادلة" وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وشدد وزير المجالس النيابية على أن أكبر دليل على إيمان الحكومة بالشراكة الحقيقية مع مجلس النواب هو التفاعل الإيجابي والمرونة التامة من قبل ممثلي الحكومة مع لجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان النوعية خلال المناقشات،

وقال:هناك حرص من الحكومة للاستماع والتباحث وتضمين توصيات النواب القيمة للمشروع، إيماناً بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووجه الوزير المستشار هاني حنا الشكر لمنصة مجلس النواب، مؤكداً أن الهدف الأسمى من الموازنة هو تحقيق المصلحة العليا للشعب المصري وتطلعاته في العام المالي الجديد.