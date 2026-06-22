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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: موازنة 2026/2027 تعكس توجهاً جاداً لبناء الإنسان المصري ونراقب كفاءة إنفاق كل جنيه

الدكتورة هدير رائف ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن
الدكتورة هدير رائف ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكدت الدكتورة هدير رائف ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس توجهاً واضحاً وجاداً نحو بناء الإنسان المصري، من خلال تعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية وإقليمية متسارعة.

وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية 26/27 ، إن الموازنة لا تمثل مجرد أرقام وبنود مالية، وإنما تعبر عن أولويات الدولة ورؤيتها التنموية خلال المرحلة المقبلة، مشيدة بالجهود التي بذلتها الحكومة في إعداد الموازنة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن أبرز ما يميز موازنة العام المالي الجديد هو زيادة المخصصات الموجهة لقطاع الصحة، خاصة ما يتعلق بالأدوية والعلاج على نفقة الدولة وتحسين أوضاع الأطقم الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشادت هدير رائف ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها لأهالي المحافظة، وستسهم في توفير خدمات طبية متطورة تتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الصحية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن زيادة المخصصات المالية تمثل جزءاً من منظومة الإصلاح، بينما يبقى العنصر الأهم هو ضمان كفاءة الإنفاق وحسن توجيه الموارد، مؤكدة أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي لمتابعة أوجه صرف الاعتمادات المقررة والتأكد من انعكاسها بصورة مباشرة على تحسين الخدمات الصحية وتوفير الدواء وتقليص قوائم الانتظار.

وطالبت النائبة بتوجيه مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة المعيلة وذوو الإعاقة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة المنيا بما يتناسب مع حجمها السكاني واحتياجات أبنائها ومتطلبات التنمية بها.

وفي ختام كلمتها، أعلنت الدكتورة هدير رائف عوض موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن دعم الموازنة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.

مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20262027 بناء الإنسان المصري قطاعات الصحة والتعليم تحديات اقتصادية وإقليمية الحكومة

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