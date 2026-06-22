المصرية الكندية الثقافية بفانكوفر تكشف أجواء الفرحة بالإنجاز التاريخي للمنتخب

عبر هاني الهنيدي رئيس الجمعية المصرية الكندية الثقافية بفانكوفر، عن فرحته بفوز منتخب مصر على نيوزليندا في بطولة كأس العالم 2026.



وقال هاني الهنيدي رئيس الجمعية المصرية الكندية الثقافية بفانكوفر، في مداخلة هاتفية لبرنامج من ماسبيرو، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، إن خبر الفوز في غاية الأهمية وجلعنا جميعا نشعر بالفرحة، متابعا أن الجلية المصرية عملت مسيرة وحشد كبير.

وتابع هاني الهنيدي رئيس الجمعية المصرية الكندية الثقافية بفانكوفر، أن تجمع المشجعين أمام فندق الإقامة لمنتخب مصر ولاعبي المنتخب نزلوا للجماهير واحتفلوا معهم في مشهد فرحة عارمة.