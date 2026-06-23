3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

تعد مشاكل المعدة والجهاز الهضمي من أكثر المشكلات انتشارا بين جميع الأعمار في مختلف أنحاء العالم لذا نعرض لكم وصفات طبيعيه للتخلص من هذه المشكلة.

وفقا لما ذكره موقع.netmeds اليكم ثلاثة وصفات سريعة المفعول بالكمون لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

فقدان الشهية

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون وربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل إلى كوب من الماء الدافئ، وتناوله قبل نصف ساعة من الوجبات و سيحفز هذا براعم التذوق لديك بشكل فعال، كما سيحسن امتصاص الطعام المتناول.

معادلة حموضة المعدة

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة إلى نصف كوب من الماء الفاتر مع بعض السكر، واشربه قبل عشرين دقيقة من الوجبات.

علاج الإسهال

ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص مع بعض الزنجبيل المجفف و3-4 بذور شمر في الماء الدافئ، يتم تناولها ثلاث مرات في اليوم بعد الوجبات، تساعد على تخفيف الإسهال.

تأثيرات جانبية

يُعتبر الكمون آمناً للغاية ويتحمله الجسم جيداً حتى عند تناوله بكميات كبيرة فقد يُثبط مستويات هرمون التستوستيرون، مما قد يُقلل من خصوبة الرجا و تشير بعض الأدلة غير الموثقة إلى أن استخدام الكمون في التسبب بالإجهاض؛ لذا، ينبغي على النساء الحوامل توخي الحذر.

والجرعة المثالية من مكملات الكمون العشبية تتراوح بين 300 و600 ملج يومياً.