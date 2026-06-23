إسكان الشيوخ تناقش مقترحات حل أزمة الصرف الصحي بقرى الغربية

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الاثنين، مقترح النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، لإحلال وتجديد مشروع الصرف الصحي بقرية ميت حبيش البحرية – وقرى مركز طنطا – محافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة، ورئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الغربية، وممثل الشركة بالقاهرة، حيث استعرض النائب مجدي البري معاناة أهالي قرية ميت حبيش البحرية مع الصرف الصحي على مدار السنوات الماضية، وأهمية أن يتم مواجهة هذه الأزمة حرصًا على مصلحة المواطنين، وخاصة أن منظومة الصرف في القرية تمت بجهود ذاتية من الأهالي، ونتيجة لعدم الصيانة وزيادة السكان، تسببت في مشكلات كثيرة.

تضامن الحكومة مع المقترح

وعقب ممثلو الحكومة على الاقتراح بالتأكيد على تضامن الحكومة مع مقترح النائب مجدي البري، مشيرين إلى أنه سيتم معالجة هذه الإشكاليات من خلال أعمال توسعة بمحطة الصرف في قرية ميت حبيش القبلية، وذلك خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أعمال الإدراج بخطة التنمية الجاري العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، أكد النائب مجدي البري على متابعته الإجراءات مع ممثلي الحكومة حتى يتم الإدراج واعتماد المخصصات المالية اللازمة لبدء التنفيذ في أقرب وقت، حرصًا على مصلحة المواطنين.