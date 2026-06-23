مونديال 2026.. فرنسا تتقدم على العراق بهدف مبابي في الشوط الأول

أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول من مواجهته أمام العراق متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التقدم الفرنسي عن طريق النجم كيليان مبابي في الدقيقة 14، ليمنح "الديوك" الأفضلية مع نهاية النصف الأول من المباراة. كما شهدت فترة الاستراحة بين الشوطين إخلاء أجزاء من مدرجات الملعب بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على السنغال بنتيجة 3-1، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب العراقي الترتيب دون نقاط عقب خسارته أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويعتمد المنتخب الفرنسي على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، إلى جانب الحارس مايك ماينان، في سعيه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وحسم خطوة جديدة نحو التأهل للدور التالي.

على الجانب الآخر، يتمسك المنتخب العراقي بآماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، رغم خسارته الثقيلة في الجولة الأولى. ويعول "أسود الرافدين" على خبرات أيمن حسين وزيدان إقبال وعدد من العناصر الشابة من أجل العودة في النتيجة وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة قبل الجولة الأخيرة.

وشهدت الجولة الأولى إنجازًا تاريخيًا للمهاجم أيمن حسين، بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل هدفًا للعراق في تاريخ مشاركات المنتخب ببطولة كأس العالم، وذلك خلال مواجهة النرويج.

وتحمل مشاركة العراق في مونديال 2026 أهمية خاصة، كونها الثانية في تاريخ المنتخب بعد ظهوره الأول في نسخة 1986 بالمكسيك، حيث يسعى الفريق هذه المرة إلى تحقيق نتائج أفضل وترك بصمة مميزة في البطولة العالمية.