قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة: حسام حسن مستمر مع المنتخب الوطني بعد المونديال
إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تبدأ حملة تسريحات واسعة للموظفين
كريمة عوض: مفاوضات واشنطن وطهران تحولت من التهديدات لـمباحثات بناءة خلال ساعات
لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏
الثانوية العامة 2026|اليوم امتحان اللغة الثانية للنظام الجديد والإقتصاد والاحصاء للقديم
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر.. آخر تحديث
بالرابط والسن.. خطوات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والابتدائي بالأزهر
هل يجوز قطع الصلاة بسبب أمر مهم وضروري؟ دار الإفتاء تجيب
التشكيل الرسمي لمباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم
هالاند كلمة السر.. النرويج تحسم التأهل بفوز مثير على السنغال
البرلمان الروماني يرفض تعيين أدريان فيستيا رئيسا للوزراء
الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة «بيج ياسمين» بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

بيج ياسمين
بيج ياسمين
رامي المهدي

تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة «بيج ياسمين» وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قررت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بإحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم «بيج ياسمين» إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر بيج ياسمين، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

المحكمة الاقتصادية بيج ياسمين القيم الأسرية نيابة الشؤون المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ترشيحاتنا

استخدام جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن في امتحانات طب الأزهر

لأول مرة.. جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن بامتحانات طب الأزهر بدمياط

الصداقة

أمين الإفتاء: الإسلام دين قائم على الحب والجمال.. والنبي حذر من داء الشحناء والبغضاء

سداد الديون

ما حكم المماطلة في سداد الديون مع القدرة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد