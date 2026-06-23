هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. الموقف الشرعي

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا ؟.. يحرص كثير من المسلمين مع اقتراب يوم عاشوراء على معرفة الحكم الشرعي لصيامه منفردًا، وهل يشترط صيام يوم قبله أو بعده حتى يتحقق الأجر والثواب؟ ويُعد يوم عاشوراء من الأيام المباركة التي رغّب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لما له من فضل عظيم وأجر كبير، إذ جعله الله سببًا لمغفرة ذنوب سنة كاملة مضت.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟

أكد العلماء ودار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء منفردًا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر. ولم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

ويستند ذلك إلى ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامه، فأخبروه بأنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

فضل صيام يوم عاشوراء

يُعد صيام عاشوراء من أفضل النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، أي أن صيام هذا اليوم المبارك يكون سببًا في تكفير الذنوب والخطايا الصغائر التي ارتكبها المسلم خلال العام الماضي، إذا اجتنب الكبائر وتاب إلى الله تعالى.

ولهذا يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على اغتنام هذا اليوم بالصيام والطاعات والذكر والدعاء، طمعًا في نيل المغفرة والثواب العظيم.

هل يشترط صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن السنة المستحبة هي صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر المحرم معًا، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى مخالفة اليهود في صيامهم، حيث قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».

ومن هنا استحب العلماء أن يضم المسلم إلى عاشوراء يومًا قبله أو يومًا بعده، لكنهم أكدوا أن ذلك من باب الاستحباب والكمال في الأجر، وليس شرطًا لصحة الصيام أو قبول الثواب.

مراتب صيام عاشوراء

ذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث مراتب، تختلف في درجة الفضل والأكملية:

المرتبة الأولى: صيام يوم عاشوراء وحده، وهو جائز ويحقق فضيلة الصيام والثواب الوارد فيه.

المرتبة الثانية: صيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، وهي مرتبة أفضل من إفراده بالصيام.

المرتبة الثالثة: صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي أكمل المراتب وأعظمها أجرًا عند كثير من العلماء.

حكم صيام عاشوراء دون تاسوعاء

اتفق جمهور العلماء على أن من صام يوم عاشوراء فقط فقد أصاب السنة ونال فضل هذا اليوم المبارك، ولا يُطلب منه إعادة الصيام أو قضاء يوم آخر. أما صيام تاسوعاء أو الحادي عشر فمستحب لمن استطاع، بهدف مخالفة أهل الكتاب وزيادة الأجر والثواب.

وبذلك يتضح أن صيام يوم عاشوراء منفردًا أمر جائز شرعًا، وأن المسلم ينال فضله وثوابه الكامل الموعود به، بينما يبقى ضم يوم قبله أو بعده من السنن المستحبة التي تزيد الأجر وتحقق الاقتداء الكامل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.