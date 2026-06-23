تشكيل النرويج والسنغال بكأس العالم 2026

يسبق اللقاء المرتقب بين منتخبَي النرويج والسنغال اهتمام جماهيري كبير، بعدما أعلن الجهازان الفنيان التشكيل الأساسي الذي سيخوض المواجهة المقررة صباح اليوم الثلاثاء على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي

كشف المدير الفني لمنتخب النرويج عن تشكيل فريقه الأساسي، معتمدًا على مزيج من الخبرة والقدرات الهجومية الكبيرة، حيث جاء نيلاند في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكون من ريرسون، أجر، هيجيم، ووولف.

وفي خط الوسط، يقود أوديجارد صناعة اللعب إلى جانب بيرج وأورسنيس، بينما يتواجد في الهجوم الثلاثي سورلوث، وهالاند، ونوسا، في تشكيل يعكس رغبة المنتخب النرويجي في الضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى والبحث عن تسجيل أهداف مبكرة.

السنغال تدخل المواجهة بكتيبة من النجوم

على الجانب الآخر، أعلن منتخب السنغال تشكيله الرسمي بقيادة الحارس ميندي، بينما يتكون خط الدفاع من دياتا، وكوليبالي، ونياكاتي، وجاكوبس.

وفي وسط الملعب، يعتمد المنتخب السنغالي على جاي وبابي سار في الأدوار الدفاعية، مع منح الحرية الهجومية لكل من سار، وكامارا، وساديو ماني لدعم المهاجم نيكولاس جاكسون، في محاولة لاستغلال السرعة والمهارة في اختراق دفاعات المنافس.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، إذ تمثل الجولة الثانية فرصة لتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.





