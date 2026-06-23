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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة ويوجه بسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بجميع المحافظات.

 حيث يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سير امتحانات الثانوية العامة 2026 في يومها الثاني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمديريات التعليمية خلال فترة الامتحانات، مع المتابعة اللحظية لسير العمل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية بمنتهى الحزم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الإلتزام بأعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل مدير مديرية تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن انتظام سير الامتحانات داخل نطاق مديريته، والتأكد من الإلتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية، ورصد أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وعدم تأثر الطلاب بأي ظروف طارئة.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، والتعامل معهم بما يحقق الانضباط والهدوء، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم ؟

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي اليوم  الثلاثاء 23 يونيو 2026 طلاب الثانوية العامة 2026 بالشعبتين العلمية والأدبية "النظام الجديد" ،  امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام القديم بشعبتيها العلمية والأدبية امتحاني الاقتصاد والاحصاء ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين اليوم ايضاً امتحان التربية الوطنية 

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