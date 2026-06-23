ب60 جنيهًا..تراجع أسعار الدواجن اليوم والشعبة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهرمونات

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والبيانات الرسمية المعلنة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار في الأسواق والمحال التجارية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم البيضاء باعتبارها أحد البدائل الاقتصادية للحوم الحمراء.

وجاء الانخفاض ليشمل الفراخ البيضاء والبلدي، سواء على مستوى المزارع أو للمستهلك النهائي، في ظل حالة من التذبذب التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

الفراخ البيضاء تتراجع للمستهلك وتسجل 77 جنيهًا للكيلو

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 77 جنيهًا، منخفضًا جنيهًا واحدًا مقارنة بالأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية بين 65 و120 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق ومستويات العرض والطلب.

كما بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 60 جنيهًا، وهو السعر الذي يتم التعامل به داخل المزارع قبل إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح.

انخفاض أكبر في أسعار الفراخ البلدي

وشهدت الفراخ البلدي تراجعًا أكبر مقارنة بالفراخ البيضاء، حيث سجل متوسط سعر الكيلو للمستهلك نحو 118 جنيهًا بانخفاض قدره 4 جنيهات عن الأسعار السابقة.

وتفاوتت أسعار الفراخ البلدي في الأسواق ما بين 75 و155 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة ونوعية المنتج وجودة الذبح والتجهيز.

أما على مستوى المزارع، فتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 80 و81 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدواجن ومشتقاتها في الأسواق

واستمرت أسعار أجزاء الدواجن المصنعة والطازجة في تسجيل مستويات متفاوتة داخل المحال والسلاسل التجارية، حيث بلغ سعر كيلو صدور الدجاج البانيه نحو 250 جنيهًا، بينما سجل كيلو صدور الدجاج بالعظام نحو 205 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو الدبابيس نحو 184 جنيهًا، وسجلت الأوراك المخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو، فيما وصلت أسعار الأوراك المتبلة إلى 165 جنيهًا للكيلو.

وسجل كيلو الفراخ الشيش المتبلة نحو 340 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الشيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

أسعار الدجاج الكامل اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الدجاج الكامل، بلغ سعر الدجاجة الكاملة بوزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدجاجة كاملة بوزن يتراوح بين 1100 و1200 جرام ما بين 205 و265 جنيهًا.

كما سجلت الدجاجة الكاملة بوزن يتراوح بين 1200 و1300 جرام نحو 288 جنيهًا، في حين بلغ سعر الدجاج البلدي الكامل الطازج نحو 300 جنيه.

ترقب لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة

ويترقب العاملون في قطاع الدواجن والمستهلكون تطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تأثر السوق بعوامل عديدة تشمل أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب حجم المعروض داخل الأسواق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك وفقًا لشعبة الدواجن.

رئيس شعبة الدواجن: لا هرمونات أو منشطات في المزارع المصرية

وفي سياق متصل، حسم الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، الجدل المثار حول استخدام الهرمونات والمنشطات في تربية الدواجن داخل المزارع المصرية.

وأكد خلال مداخلة تلفزيونية برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن»، أن ما يتم تداوله بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن المزارع المصرية لا تستخدم أي مواد محظورة أو منشطات تؤثر على سلامة المنتج.

وأوضح أن صناعة الدواجن تخضع لرقابة وإجراءات فنية وصحية دقيقة تضمن جودة المنتج المطروح للمستهلك، مؤكدًا أن الدواجن المصرية آمنة وصالحة للاستهلاك.

التحاليل المعملية الفيصل في مواجهة الشائعات

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن أي ادعاءات تتعلق باستخدام مواد محظورة يمكن حسمها بسهولة من خلال التحاليل والفحوصات المعملية المتخصصة، موضحًا أن النتائج العلمية الموثقة هي المرجع الأساسي للحكم على سلامة الغذاء.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير المتخصصة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والرقابية.

دعوات لتعزيز الرقابة وتنظيم السوق

وجاءت تصريحات سامح السيد تعليقًا على طلب إحاطة برلماني بشأن الرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة الشائعات المرتبطة باستخدام الهرمونات في عمليات التربية والإنتاج.

وشدد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الدواجن وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة الثقة في المنتج المحلي ودعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.