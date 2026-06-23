بتسجيله هدفين.. إيرلينج هالاند يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال

تُوّج النجم النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.



وحقق منتخب النرويج فوزا مثيرا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، في إطار الجولة الثانية للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو المقبل.

وواصل هالاند تألقه في مونديال ٢٠٢٦، فبعد تسجيله هدفين في مباراة العراق السابقة، أحرز مهاجم "مانشستر سيتي" هدفين للنرويج أمام السنغال، ليصل إلى هدفه الرابع في المونديال ويتساوى مع مبابي، خلف ميسي المتصدر برصيد ٥ أهداف.

كان منتخب النرويج قد حقق الانتصار في الجولة الأولى على العراق ٤-١، ليرفع "الفايكنج" رصيده إلى ٦ نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن فرنسا صاحبة المركز الاول بنفس الرصيد من النقاط، فيما تكبد منتخب السنغال الخسارة الثانية، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام فرنسا ٣-١، ليتواجد "أسود التيرانجا" في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن العراق صاحبة المركز الأخير، ويتبقى للسنغال والعراق أمل ضعيف في التأهل في حالة انتصار أحدهما على الآخر في الجولة الثالثة والأخيرة، بينما تلعب النرويج في الجولة الثالثة مع فرنسا على صدارة المجموعة.