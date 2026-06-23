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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الخسارة أمام فرنسا.. ترتيب مجموعة العراق في كأس العالم 2026

منتخب العراق ضد فرنسا
منتخب العراق ضد فرنسا
إسراء أشرف

ازدادت مهمة منتخب العراق تعقيدًا في كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة، وذلك عقب خسارته أمام فرنسا بثلاثة أهداف دون رد، ليبقى "أسود الرافدين" بلا نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام المنتخب الفرنسي، ليجد نفسه في موقف صعب على مستوى المنافسة المباشرة على بطاقتي التأهل.

وفي المقابل، حسم منتخبا فرنسا والنرويج تأهلهما رسميًا إلى دور الـ32 بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 6 نقاط. وجاء تأهل النرويج بعد انتصار مثير على السنغال بنتيجة 3-2، بينما واصل المنتخب الفرنسي عروضه القوية بالفوز على العراق.

وأصبح الصراع في الجولة الأخيرة يدور بين العراق والسنغال من أجل إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة، حيث يمتلك المنتخبان صفرًا من النقاط قبل المواجهة المباشرة بينهما.

ترتيب المجموعة التاسعة بعد جولتين:

فرنسا: 6 نقاط

النرويج: 6 نقاط

السنغال: 0 نقاط

العراق: 0 نقاط

ورغم تراجع حظوظه، لا يزال منتخب العراق يتمسك بفرصة المنافسة على إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث، وهو ما يتطلب تحقيق الفوز على السنغال في الجولة الختامية وانتظار نتائج المجموعات الأخرى.

ويخوض "أسود الرافدين" مباراتهم الأخيرة في الدور الأول بشعار لا بديل عن الانتصار، أملاً في إنعاش آمالهم المونديالية وتجنب الخروج المبكر من البطولة.

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