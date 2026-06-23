اليوم الثاني لماراثون الثانوية العامة.. إجراءات مشددة وانتظام كامل في لجان جنوب سيناء

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أداء امتحاناتهم في ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وسط حالة من الانضباط والانتظام داخل اللجان، وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

وفتحت لجان الامتحانات أبوابها في المواعيد المحددة لاستقبال الطلاب بالنظامين القديم والجديد، حيث جرى تنظيم دخولهم عبر ممرات منفصلة للبنين والبنات، مع تطبيق إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية؛ للتأكد من عدم اصطحاب أي وسائل قد تُستخدم في الغش، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشهدت محيط اللجان انتشارًا أمنيًا مكثفًا، إلى جانب تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية، تحسبًا لأي طوارئ، بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت أعمال مراكز توزيع الأسئلة منذ الساعات الأولى من الصباح، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

وأضافت أن المديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الفرعية والرئيسية؛ لرصد أي معوقات قد تؤثر على انتظام اللجان، والعمل على حلها فورًا، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضحت أن رؤساء اللجان تلقوا توجيهات مشددة بضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية أو طارئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من جاهزية اللجان وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب، من خلال متابعة كفاءة المراوح ومبردات المياه، وتوفير كميات كافية من المياه طوال فترة الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء 1541 طالبًا وطالبة، موزعين على 8 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ويؤدي طلاب النظام الجديد، بشعبتيه الأدبية والعلمية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، وفق الجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.