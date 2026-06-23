واجهة ساحلية بالساحل الشمالي تدخل مرحلة التشغيل مع إطلاق أنشطة تجارية ورياضية ..تفاصيل

تشهد واجهة سيلفر ساندز بالساحل الشمالي بدء تشغيل المنطقة التجارية المطلة على البحر، مع انضمام ثلاثة أنشطة في مجالات المطاعم والترفيه واللياقة البدنية، وذلك في إطار تفعيل الشاطئ كمحور للحياة اليومية خلال موسم الصيف.

تضم المنطقة مطعمًا بمساحة تقارب 1750 مترًا مربعًا بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب مساحة ترفيهية شاطئية تقدم أنشطة اجتماعية ورياضية، فضلًا عن مجمع صحي ورياضي يمتد على نحو 1400 متر مربع ويضم قاعات تدريب جماعي وصالات مجهزة ومرافق للتعافي.

يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تسليم وحدات سكنية داخل المشروع بتصميمات مدرجة تطل على البحر، مع الاعتماد على طابع معماري يتماشى مع طبيعة الموقع الساحلي. ويمتد المشروع على مساحة 724 فدانًا بواجهة بحرية تصل إلى 1.4 كيلومتر، ويضم مساحات مائية وتجارية ووحدات سكنية متنوعة، بما يعكس توجهًا نحو دمج السكن بالخدمات والأنشطة الترفيهية في نطاق واحد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة التشغيل المعلنة للمشروع، حيث أوضحت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت أن تشغيل الواجهة الشاطئية يأتي في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز جاهزية الوجهة لاستقبال الملاك والزوار.