الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق،

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية أسفرت عن:

• ضبط ٦٥٠ كجم من المكرونة بعدد ٦٥ شيكارة مكرونة زنة الواحدة ١٠ كجم وغير مدون عليها تاريخ إنتاج بأحد محال الجملة بمركز ومدينة أبوصوير.

كما تم تحرير ٨٢ مخالفة جاءت بياناتها كالتالي:

في مجال الرقابة على المخابز:

تم تحرير ١٣ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر بيع خبز مدعم بأزيد من السعر الرسمي، ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين لعدم وجود لوحة، محضرين لعدم وجود سجل زيارات ومحضرين لعدم الإعلان عن سعر الخبز السياحي، ٣ محاضر لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي.

في مجال الرقابة على الأسواق:

تم تحرير ١٩ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٣ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٥ محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر، محضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضرين لإدارة منشأة بدون ترخيص .



وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠ رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢ رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨ وزارة التموين والتجارة الداخلية .

